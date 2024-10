Caso foi registrado na 21ª DP (Bonsucesso) - Divulgação / Polícia Civil

Caso foi registrado na 21ª DP (Bonsucesso)Divulgação / Polícia Civil

Publicado 01/10/2024 07:18 | Atualizado 01/10/2024 08:11

Rio - Um homem morreu, na madrugada desta terça-feira (1º), após ser atropelado por um caminhão, na Avenida Brasil. O acidente aconteceu na altura de Bonsucesso, na Zona Norte, e segundo o Centro de Operações Rio (COR), uma faixa chegou a ficar interditada na pista lateral, sentido Centro, próximo ao acesso para a Linha Amarela.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o quartel de Benfica foi acionada às 4h20 para um atropelamento por caminhão na Avenida Brasil, mas os militares encontraram um homem de aproximadamente 35 anos já sem vida. A vítima ainda não foi identificada. Equipes do Batalhão de Vias Expressas (BPVE) estiveram no local e encaminharam o motorista para a 21ª DP (Bonsucesso). O COR informou que o acesso da via para a Linha Amarela já foi totalmente liberado.