Agentes saíram para cumprir cinco mandados de busca e apreensãoDivulgação/MPRJ

Publicado 01/10/2024 09:51

Rio - O Ministério Público do Rio de Janeiro em conjunto com a Polícia Militar realizam uma operação, na manhã desta terça-feira (1º), contra uma quadrilha especializada em aplicar o golpe do falso emprego.



Agentes do Grupo de Atuação Especializada no Combate ao Crime Organizado (GAECO/MPRJ), em apoio ao GAECO do Rio Grande do Norte, cumprem cinco mandados de busca e apreensão contra integrantes do grupo criminoso. A ação ainda conta com o apoio de agentes da Coordenadoria de Segurança e Inteligência (CSI/MPRJ).



Os mandados da operação, batizada de Vitrine de Ilusões, estão sendo cumpridos em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense; Itaboraí, na Região Metropolitana; Rio das Ostras e Cabo Frio, na Região dos Lagos.