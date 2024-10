Gabriel Augusto Marques Medeiros e Flávia Maria Gonçalves da Vitória planejaram e executaram emboscada - Reprodução

Publicado 01/10/2024 08:50

A Delegacia de Homicídios de Niterói e São Gonçalo (DHNSG) cumpriu mandados de prisão temporária contra Gabriel Augusto Marques Medeiros, o Xuxa, e Flávia Maria Gonçalves da Vitória, expedidos pela Vara Criminal de Itaboraí. As investigações apontaram que o candidato, que era conhecido como Wellington do Uber, sofreu uma emboscada do tráfico de drogas, planejada e executada pelos acusados. O crime aconteceu no último dia 2 de setembro, em Tanguá.

De acordo com a especializada, Xuxa é traficante de drogas da comunidade da Reta Velha, em Itaboraí, também na Região Metropolitana, e responsável por bocas de fumo em Tanguá. O criminoso desconfiou que Wellington seria um informante e, junto com outros traficantes, planejou a morte do candidato. Ele contou com a ajuda de Flávia Maria, com que tinha um relacionamento, para que ela armasse a emboscada, simulando uma viagem entre as duas cidades.

Ainda segundo as investigações, os atiradores tinham informações privilegiadas sobre a viagem, todas passadas em tempo real pela mulher. O motorista de aplicativo foi atacado a tiros logo após o fim do trajeto e encontrado sem vida pelos bombeiros, na Rua 62, no bairro Bandeirantes. Os agentes da DHNSG conseguiram localizar Gabriel Augusto em São Gonçalo, na Região Metropolitana, e Flávia Maria em Tanguá. As ações continuam para identificar e prender outros envolvidos no crime.