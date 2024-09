Wellinton do Uber era candidato a vereador pelo município de Tanguá - Reprodução

Wellinton do Uber era candidato a vereador pelo município de TanguáReprodução

Publicado 04/09/2024 15:42

Rio - Wellinton Aguiar Mendonça, de 40 anos, assassinado a tiros, na última segunda-feira (2) , era candidato a cadeira de vereador pelo município de Tanguá, Região Metropolitana. Conhecido como Wellinton do Uber, ele foi encontrado morto dentro do seu veículo com diversas marcas de disparos no rosto, no bairro Bandeirantes II.