Caso é investigado pela Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSG) - Cleber Mendes / Agência O Dia

Publicado 03/09/2024 10:46 | Atualizado 03/09/2024 12:12

Rio - Wellington Mendonça, de 40 anos, foi morto a tiros, na noite desta terça-feira (2), em um carro em Tanguá, na Região Metropolitana do Rio. Imagens que circulam nas redes sociais mostram a vítima com perfurações de bala no rosto e no pescoço.



O Corpo de Bombeiros foi acionado às 21h15 para atender o caso, na Rua 62, bairro Bandeirantes, próximo à praça do Cras. Chegando no local, os agentes encontraram Wellington e o levaram ao Instituto Médico Legal (IML) de São Gonçalo, município vizinho.



A PM informou que policiais do 35° BPM (Itaboraí) foram acionados para um homicídio. Os agentes preservaram a área para perícia e acionaram a 70ª DP (Tanguá).



Posteriormente, o caso foi direcionado à Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSG), que investiga o crime. Procurada, a Polícia Civil informou que agentes ouvem testemunhas e buscam imagens de câmeras de segurança da região. "Diligências para estão em andamento para identificar a autoria e a motivação do crime", ressaltou a corporação.

Ainda não há informações sobre o enterro de Wellington.