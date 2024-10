Colisão ocorreu na passagem de nível de Jardim Primavera, em Duque de Caxias - Reprodução

Publicado 04/10/2024 09:42

Rio - Um ônibus colidiu com um trem, na noite desta quinta-feira (3), na passagem de nível de Jardim Primavera, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. De acordo com o Corpo de Bombeiros, ninguém ficou ferido.



A corporação informou que militares do quartel de Campos Elíseos foram acionados para o acidente às 22h50. O coletivo da Viação Santo Antônio e o trem estavam sem passageiros no momento da batida.



Segundo a Supervia, o ônibus que seguia para a garagem não respeitou a sinalização e colidiu com a composição. A concessionária informou que a circulação no trecho não foi afetada e o ramal Saracuruna funciona normalmente nesta sexta-feira (4).



A empresa ressaltou, ainda, que até o dia 24 de outubro está realizando uma ação educativa com objetivo de conscientizar a população e os motoristas sobre os riscos que se corre quando não se obedece à sinalização nesses trechos.

A Supervia atua com distribuição de panfletos e promotores disponíveis para conversar com a população e alertar para a necessidade de respeito às normas de segurança. Além disso, carros de som estão nas regiões próximas à linha férrea para a ação educativa.

