Richard Nunes, ex-secretário de Segurança Pública do Rio, é convocado para prestar depoimento no caso Marielle FrancoTomaz Silva/Arquivo/Agência Brasil

Publicado 04/10/2024 22:43 | Atualizado 04/10/2024 22:45

Rio - O ex-secretário de Segurança Pública do Rio, Richard Nunes, será convocado para prestar depoimento como testemunha no caso que investiga o assassinato da vereadora Marielle Franco (Psol) e do motorista Anderson Gomes, em 2018.

A determinação foi feita pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, como parte de uma nova fase da ação penal que visa esclarecer o crime. Nunes era o responsável pela pasta de segurança durante o período de intervenção federal no Rio.

General do Exército, Nunes ocupava o cargo de secretário de segurança enquanto a investigação do caso Marielle avançava e participava de reuniões frequentes com o chefe da Polícia Civil, Rivaldo Barbosa; o delegado da Delegacia de Homicídios, Giniton Lages; e o promotor Homero Freitas.



Na época do assassinato, ele chegou a declarar que milicianos mataram Marielle Franco, em um crime planejado desde 2017 , por acreditarem que a vereadora poderia atrapalhar os negócios ligados à grilagem de terras na Zona Oeste do Rio.