Carro e caminhão colidem na Avenida Martin Luther King Jr., nesta sexta-feira (4) - Reprodução/Redes sociais

Carro e caminhão colidem na Avenida Martin Luther King Jr., nesta sexta-feira (4)Reprodução/Redes sociais

Publicado 04/10/2024 21:18 | Atualizado 04/10/2024 22:06

Rio - Um carro ficou destruído após bater em um caminhão na Avenida Pastor Martin Luther King Jr., na altura de Inhaúma, Zona Norte do Rio, na noite desta sexta-feira (4). De acordo com o Corpo de Bombeiros, as equipes foram acionadas por volta das 19h para a ocorrência, sentido Centro do Rio.

Um mulher, identificada como Aline Homem, de 46 anos, ficou ferida e foi socorrida para o Hospital Municipal Salgado Filho. Ainda não há informações sobre o estado de saúde dela.

Motoristas que passavam pelas proximidades da estação de metrô próxima ao Shopping Nova América enfrentaram congestionamento por causa do acidente. A chuva também atrapalhou o fluxo de veículos na localidade.