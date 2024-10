PM foi transferido para o Hospital Central da Polícia Militar (HCPM) - Divulgação/PMERJ

Publicado 05/10/2024 09:49 | Atualizado 05/10/2024 10:03

Rio - Um policial militar foi baleado, nesta sexta-feira (4), durante uma troca de tiros com criminosos, na comunidade da Gardênia Azul, na Zona Oeste. Segundo relatos, a vítima seria um sargento da corporação e teria sido atingida por disparos na cabeça e no braço. O policiamento permanece reforçado na região, após a troca de tiros.

Segundo Polícia Militar, equipes do 18º BPM (Jacarepaguá) realizavam um policiamento na Gardênia Azul, com apoio de unidades do 2º Comando de Policiamento de Área (CPA). Na ação, os PMs foram atacados por bandidos armados, na localidade conhecida como Favelão, e houve confronto. Um militar acabou atingido e foi socorrido para o Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca, também na Zona Oeste.

Ainda de acordo com a corporação, depois de ser socorrido na unidade, o policial militar foi transferido para o Hospital Central da Polícia Militar (HCPM), no bairro do Estácio, na Região Central. O quadro de saúde da vítima é considerado grave neste sábado (4).