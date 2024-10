Ele foi autuado em flagrante pelo crime de associação para o tráfico de drogas - Divulgação

Publicado 05/10/2024 15:24

Rio - Agentes da 29ª DP (Madureira) e da Subsecretaria de Inteligência da Polícia Civil (Ssinte) prenderam em flagrante, nesta sexta-feira (4), um bandido do Morro do Fubá, na Zona Norte. O homem, que exerce a função de 'soldado do tráfico' foi capturado enquanto recebia cuidados médicos no Hospital Estadual Carlos Chagas , em Marechal Hermes.

Após a troca de informações entre os setores de inteligência, os policiais receberam a relatos que o criminoso havia sido hospitalizado após ser baleado no abdômen durante um tiroteio entre facções rivais que disputam o domínio das comunidades do Campinho e Fubá.

O bandido pertence à organização criminosa que atualmente controla as comunidades que compõem o Complexo da Serrinha, Morro do Campinho e Fubá. Ele protegia comparsas e enfrentava criminosos rivais ou policiais no interior das comunidades, além de participar ativamente das invasões e retomadas de territórios de interesse do grupo.

Ele foi autuado em flagrante por associação para o tráfico de drogas.