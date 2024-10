Chamas atingiram prédio onde funcionava loja e havia residências - Reprodução/Redes Sociais

Publicado 05/10/2024 15:14

Rio - Um incêndio atingiu um prédio na favela da Rocinha, na Zona Sul do Rio, na tarde deste sábado (5). Segundo relatos, o fogo teria começado no primeiro andar, onde funcionava uma loja de motocicletas, e se espalhou para os outros, que eram residenciais. Imagens que circulam nas redes sociais mostram que as chamas tomaram o imóvel e formaram uma coluna de fumaça escura. Não houve feridos.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o quartel da Gávea foi acionado às 13h20 para uma ocorrência na localidade conhecida como Largo do Boiadeiro. As equipes precisaram de apoio dos militares do Humaitá para combater o incêndio. Ninguém ficou ferido e, por volta das 14h40, as chamas haviam sido controladas. Entretanto, os agentes ainda estão no local.

Os vídeos compartilhados por moradores da comunidade ainda mostram que o fogo atingiu fios e pelo menos um transformador da rede elétrica, provocando explosões no local. Nas imgens é possível ver que a loja onde as chamas teriam começado ficou totalmente destruída e um grupo de moradres se reuniu no local para acompanhar o trabalho dos bombeiros. Confira abaixo.