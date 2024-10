Sônia França Rodrigues, de 64 anos, estava de bicicleta quando sofreu o acidente - Arquivo Pessoal

Publicado 05/10/2024 12:39

Rio - A idosa que fraturou o crânio durante um acidente, em São Gonçalo, na Região Metropolitana, permanece internada neste sábado (5). Sônia França Rodrigues, de 64 anos, estava de bicicleta quando colidiu com um veículo, no bairro Raul Veiga. O caso aconteceu na última quinta-feira (3) e a vítima chegou a passar por uma cirurgia de emergência.

De acordo com a Secretaria de Estado de Saúde (SES), Sônia segue internada no Hospital Estadual Alberto Torres (HEAT), no Colubandê, com quadro de saúde grave. Segundo uma familiar, além de machucar a cabeça, a idosa sofreu escoriações do lado direito do corpo. O acidente aconteceu depois que a vítima havia deixado o neto de 10 anos na escola. Na ocasião, o motorista de carro ficou no local até a chegada do Corpo de Bombeiros, mas foi emborada quando os militares apareceram para prestar socorro.

Testemunhas relataram para familiares da idosa que ela teria "atropelado" o veículo com a bicicleta, que ficou amassada na traseira. O motorista esteve no hospital, alegou ser inocente e disse que vai prestar o suporte necessário à Sônia. "Ele falou que estava entrando na via e, de repente, sentiu um impacto na traseira do carro, na porta esquerda. Ele escutou o grito e quando olhou o retrovisor, viu minha mãe caída (...) Falou também que não teve culpa, que estava do lado direito e minha mãe do esquerdo, e os dois foram de encontro", relatou a filha da vítima.



O caso foi registrado inicialmente na 74ª DP (Alcântara), mas transferido para a 75ª DP (Rio do Ouro), onde agentes estão analisando imagens de câmeras de segurança e realizando outras diligências para elucidar o ocorrido.