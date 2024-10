Imagens de câmeras de segurança da Rua Lopes da Cruz mostram o momento do crime - Reprodução

Publicado 04/10/2024 19:03

Rio - Dois motoristas foram assaltados por criminosos armados na manhã desta sexta-feira (4), no Méier, na Zona Norte do Rio. Além dos pertences, um dos assaltantes levou o carro de uma das vítimas. A Polícia Civil investiga o caso.

Imagens de câmeras de segurança da Rua Lopes da Cruz mostram o momento em que uma mulher e um homem entram em seus veículos, por volta das 6h50. Pouco depois, um carro se aproxima, e dois homens armados descem, abordando as vítimas.

Os criminosos revistam os motoristas e levam seus pertences. Um dos assaltantes entra no carro do homem e, com o comparsa, foge do local. As vítimas, sem reação, permanecem na calçada.

O caso foi registrado inicialmente na 23ª DP (Méier) e transferido para a 26ª DP (Todos os Santos). A Polícia Civil informou que as vítimas já foram ouvidas, e as investigações seguem em andamento para identificar os suspeitos.