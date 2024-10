Arrastões na Avenida Venceslau Brás, em Botafogo, acontecem à luz do dia - Reprodução / Redes Sociais

Publicado 04/10/2024 15:45

Rio - A violência em Botafogo, Zona Sul do Rio, continua preocupando moradores da região. Pedestres e motoristas que precisam passar pelo Túnel Novo, que liga o bairro a Copacabana, estão assustados com os constantes arrastões no local.

De acordo com relatos, grupos de jovens se reúnem para assaltar quem passa pelo local. Os crimes, muitas vezes, acontecem à luz do dia. Um vídeo que circula nas redes sociais flagrou um corre-corre durante uma tentativa de assalto na Avenida Venceslau Brás, próximo ao Shopping Rio Sul, na última quarta-feira (2).

Em entrevista ao DIA, um morador, que preferiu não se identificar e vive na região há um ano e meio, revelou que muitos desses roubos são feitos por adolescentes. Apesar de não andarem armados, o sentimento de quem passa pelo local é de insegurança.

"As pessoas não ficam tranquilas ao andar por essa região. Se quiser andar tranquilo, tem que evitar transitar com cordão e celular à mostra. Eu, particularmente, evito atravessar o túnel a pé. Se tiver que passar por ele, eu vou de carro de aplicativo ou vou de bicicleta. Eu não me sinto seguro de atravessar esse túnel a pé", disse.

A presidente da Associação de Moradores e Amigos de Botafogo (Amab) Regina Chiaradia, de 68 anos, reforçou que este é um problema que o bairro enfrenta há muito tempo e que os moradores estão apavorados.

"Imagina quem está no shopping, no ponto de ônibus e até passando de carro, o pavor que é. Não são meninos armados, mas é uma sensação assustadora. Imagina o desespero de uma senhora, como eu, dirigindo um carro quando é cercada por cinco ou seis garotos de preto dando socos no vidro. É um horror", comentou.

Segundo comerciantes da região, os arrastões acontecem com mais frequência no verão e em dias ensolarados. Eles relatam, ainda, que a maioria dos crimes é de roubos de celulares. Porém, até bicicleta elétrica já foi levada.

Dados de um levantamento realizado pelo Instituto de Segurança Pública (ISP) mostram que roubos e furtos a transeuntes tiveram um aumento significativo de incidências em comparação ao último ano. De janeiro a agosto de 2023, foram 291 roubos e furtos na região. No mesmo período de 2024, já aconteceram 505 casos, número 73,5% maior.

Por meio de nota, a Polícia Militar informou que a região de onde acontece os assaltos é dividida e policiada pelos 19º BPM (Copacabana) e 2º BPM (Botafogo). O local, que é próximo à praia, aos finais de semana conta com o reforço do policiamento da Operação Verão.

Ainda de acordo com a PM, somente em setembro, mais de 70 pessoas foram conduzidas para a delegacia apontadas pelas vítimas como autores de delitos na região.

*Reportagem do estagiário João Pedro Bellizzi, sob supervisão de Thiago Antunes