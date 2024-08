Grupo de três pessoas foi encurralado contra grade de um condomínio em Botafogo - Reprodução / redes sociais

Publicado 22/08/2024 12:05

Rio - O bairro Botafogo, na Zona Sul do Rio, vive uma onda de violência. Dados de um levantamento realizado pelo Instituto de Segurança Pública (ISP) mostram que roubos e furtos tiveram um aumento significativo de incidências em comparação ao último ano.

Se tratando do índice de roubos, o bairro registrou, somente no mês de junho deste ano, 190 casos, sendo 160% a mais que em 2023, quando houve 73 casos.

Em dados anuais, o número segue alarmante. De janeiro a junho de 2024, foram 784 casos de roubo registrados, já no ano anterior, 539, um aumento de 45%.

O roubo de celular, segundo o levantamento, é o com mais registro de incidência entre as tipificações. Em 2024, foram 222 ocorrências.

Os furtos também tiveram um aumento significativo na região. No acumulado do ano, houve aumento de 18% nesse tipo de crime, com 2.580 casos, contra os 2.179 registrados em 2023.

Entre os tipos de furto, o mais comum também é o de celular, com 718 ocorrências até junho de 2024. Em seguida, o de veículo, com 173 casos.

Com o aumento de crimes, o número de prisões em flagrante subiu 17% neste ano, ao total, foram 147.

Outro dado preocupante é o aumento do registro do crime de estelionato no bairro, que teve um aumento de 8% se comparado os meses de junho de 2023 e 2024. Neste ano, foram 154 casos, já no anterior, 143.

População organiza manifestação

Por conta da onda de crimes que assola o bairro e toda a cidade, moradores organizam uma manifestação contra a violência e convocam os cariocas para aderir à causa. O ato deve ocorrer no dia 29 de setembro em Copacabana, também na Zona Sul.

"Eu já tenho tanto receio, que dentro do carro de aplicativo eu já localizo as chaves para ir descendo e destrancando rapidamente a porta", expôs um morador.

"O bairro Botafogo está jogado às traças", disse outro.

"Ou o povo se une, reivindica e reage, ou estaremos condenados, cada dia mais, a viver enclausurados, sem ter direito a nada! Que venha a manifestação! E de todos os cariocas do bem", exclamou uma moradora.

Crimes em Botafogo

Na última segunda-feira (19), dois motociclistas disfarçados de entregadores assaltaram um grupo no bairro. Toda a cena foi flagrada por câmeras de seguranças da região.

As três vítimas foram encurraladas contra as grades de um condomínio por um dos assaltantes que estava na moto. Em seguida, outro criminoso, armado, se aproxima e rouba os pertences do grupo. Logo após, o assaltante vai até a moto, mas volta para exigir que a vítima desbloqueie o aparelho. Ao ter a ordem atendida, ele foge com o comparsa.

Já no dia 8 deste mês, um outro vídeo flagrou o momento em que um assaltante rouba um motorista que estava parado em um sinal, na esquina da Avenida Lauro Sodré com a Rua General Severiano, próximo ao Hospital Estadual Rocha Maia, por volta das 13h30.

Em abril deste ano, um jovem foi agredido com uma barra de ferro durante um assalto. A vítima fazia exercícios na região quando o crime aconteceu.

O homem contou que foi abordado por um grupo de quatro criminosos. Um dos suspeitos o imobilizou com um golpe conhecido como "mata-leão". Outro assaltante, que carregava um pedaço de ferro, bateu nas pernas da vítima. Apesar da violência, os ferimentos não foram graves.