O protesto está sendo monitorado pela Polícia Militar - Reprodução

Publicado 22/08/2024 15:40 | Atualizado 22/08/2024 16:22

Rio - Manifestantes fecharam parte da Avenida Marechal Rondon, na altura do Viaduto Noel Rosa, sentido Centro, na Zona Norte, na tarde desta quinta-feira (22). Latas de lixo foram usadas para bloquear o trânsito em um dos acessos ao Morro do São João, no Engenho Novo.

O protesto está sendo monitorado pela Polícia Militar. Segundo o Centro de Operações Rio, o trânsito está em boas condições no trecho. Ainda não há informações dos motivos que levaram o grupo a interditar a via, contudo, na noite do último domingo (8), um ataque a tiros deixou quatro mortos e outras três pessoas feridas na Praça Barão de Drummond, próximo ao Morro dos Macacos.

Segundo testemunhas, acontecia um evento na localidade, com a presença de diversas famílias e até mesmo crianças, quando criminosos armados, que seriam da facção rival pertencentes ao Morro do São João, chegaram atirando.

A região de Vila Isabel, em especial o Morro dos Macacos, vem sendo palco de uma constante guerra pelo controle territorial entre o Terceiro Comando Puro (TCP), que domina atualmente a comunidade, e o Comando Vermelho (CV). Desde o início desse ano, a região sofre com tentativas de invasões de traficantes do Morro São João, no Engenho Novo, controlado pelo CV.

Segundo a Polícia Civil, durante o ataque morreram Walace de Oliveira Cláudio, de 35 anos, Gabriel Pereira Candido, 24, Pedro Henrique Pereira dos Santos, 18, Pedro Henrique Barbosa da Conceição, também de 18; e o adolescente T. M. L, de 17. Outras duas pessoas foram baleadas.