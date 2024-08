Camisa em homenagem a Otávio com trecho de música sobre saudades - Renan Areias/ Agência O Dia

Camisa em homenagem a Otávio com trecho de música sobre saudadesRenan Areias/ Agência O Dia

Publicado 22/08/2024 16:01 | Atualizado 22/08/2024 16:55

Rio – Otávio do Nascimento de Andrade, de 21 anos, foi sepultado no início da tarde desta quinta-feira (22), no Cemitério São Francisco Xavier, no Caju, Zona Norte do Rio de Janeiro. De acordo com informações iniciais, o jovem foi encontrado morto no Elevado do Joá , na Zona Sul, na manhã de terça (20), com sinais de violência.