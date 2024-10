De acordo com os policiais da DRFA, as equipes localizaram os criminosos no momento em que eles procuravam novas vítimas - Reprodução

Publicado 04/10/2024 20:40 | Atualizado 04/10/2024 22:19

Rio – Dois homens foram presos em flagrante, nesta sexta-feira (4), em uma oficina mecânica clandestina, utilizada como ponto de desmanche de motocicletas roubadas, em Cavalcanti, na Zona Norte do Rio de Janeiro. A ação se deu de forma conjunta entre agentes da Delegacia de Roubos e Furtos de Automóveis (DRFA) e da Delegacia de Repressão aos Crimes Contra a Propriedade Imaterial (DRCPIM).



A Polícia Civil informou que o local era usado por criminosos ligados ao tráfico de drogas praticado na região pela facção criminosa TCP (Terceiro Comando Puro).



Um dos detidos é o dono da oficina, que vai responder pelo crime de receptação qualificada. Já o outro era um cliente do estabelecimento que havia chegado quase que simultaneamente com os policiais. O indivíduo, preso por receptação, conduzia uma moto com os sinais identificadores adulterados.



Além das prisões, os agentes efetuaram ainda a apreensão de duas motos roubadas e blocos de motores furtados. A ação foi um desdobramento da segunda fase da ‘Operação Torniquete”, cujo objetivo é combater roubos de veículos e cargas e, consequentemente, reduzir os índices desses crimes no estado.



A reportagem entrou em contato com a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária para apurar se os detidos já foram encaminhados ao sistema prisional, mas não obteve retorno até o momento. O espaço segue aberto.