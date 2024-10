Acidente na Avenida Niemeyer deixou quatro homens feridos - Reprodução

Publicado 04/10/2024 18:09 | Atualizado 04/10/2024 18:22

Rio - Um acidente entre um carro e um caminhão deixou quatro homens feridos, na tarde desta sexta–feira (4), na Avenida Niemeyer, em São Conrado, na Zona Sul.



A colisão aconteceu na altura do Hotel Nacional, por volta das 15h40. Bombeiros do quartel do Humaitá, com apoio de militares da Gávea, foram acionados para prestar socorro às vítimas. No local, as equipes encontraram quatro homens, ainda não identificados, com ferimentos leves.

O grupo foi socorrido e encaminhado ao Hospital Municipal Miguel Couto, no Leblon, na Zona Sul. Não há informações sobre o estado de saúde.



Com a batida, os para-choques dos veículos ficaram destruídos. Pedaços dos carros chegaram a se espalhar pela via.



De acordo com o Centro de Operações Rio (COR), o acidente ocupou uma faixa da Avenida Niemeyer e causou pontos de retenção até a Ciclovia Tim Maia. Equipes da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET-Rio) e policiais militares estiveram no local para orientar os motoristas.



O COR informou que o trecho foi liberado por volta das 17h20.