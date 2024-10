Chuva que cai nesta sexta (4) deve insistir até a manhã de sábado (5) - Pedro Teixeira/Agência O Dia

Publicado 04/10/2024 15:31 | Atualizado 04/10/2024 15:52

Rio – A chuva que refresca o Rio de Janeiro nesta sexta-feira (4) promete adentrar o fim de semana, mas apenas por poucas horas. Tanto que não deve fazer os eleitores recorrerem a guarda-chuvas e capas no domingo (6), a caminho das zonas eleitorais, onde votarão nos candidatos a prefeito e vereador. Confira a seguir mais detalhes sobre a previsão do tempo, segundo o sistema Alerta Rio, para os próximos dois dias:

No sábado (5), a tendência é de céu nublado com chuva fraca e isolada somente da madrugada até o início da manhã – a precipitação tende a ser menor que 5 mm em uma hora. Os ventos ficarão de fracos a moderados, e a temperatura vai variar entre 16º C (mínima) e 28º C (máxima).

Já para o domingo, a previsão é de ventos fracos a moderados e céu claro a parcialmente nublado, com possibilidade de sol e sem expectativa de chuva. A mínima será de 15º C, e a máxima, de 31º C. Ainda de acordo com o Alerta Rio, esse cenário deve seguir até terça (8).

Para a noite desta sexta, o céu se mantém encoberto, com chuva fraca e ventos de fracos a moderados. A mínima prevista é de 16º C para a região do Centro e da Grande Tijuca, e 17º C no restante da cidade.