Homem é atingido por disparos dentro de carro no CatiriReprodução / Redes Sociais

Publicado 04/10/2024 14:04 | Atualizado 04/10/2024 14:11

Rio - Um homem foi alvo de um ataque a tiros dentro de um carro na tarde desta sexta-feira (4), em uma praça em Bangu, na Zona Oeste. O veículo ficou com pelo menos nove marcas de disparos.

De acordo com a Polícia Militar, agentes do 14° BPM (Bangu) foram acionados para a ocorrência, na Rua Carcará, na região do Catiri. Segundo a corporação, o homem, não identificado, deu entrada no Hospital Municipal Albert Schweitzer, em Realengo, mas o estado de saúde não foi divulgado.

A área em volta do carro precisou ser isolada pela PM.

Procurado, o Corpo de Bombeiros informou que não foi acionado para a ocorrência.

* Em atualiação