Publicado 04/10/2024 15:29 | Atualizado 04/10/2024 15:30

Rio - Nesta sexta-feira (4), dia de São Francisco de Assis, católicos se reúnem nas igrejas, acompanhados de seus bichinhos, para celebrar o santo padroeiro dos animais, que recebem a tradicional bênção.

Nem mesmo a chuva espantou os donos de pets, que foram até a igreja no Rio Comprido, na Região Central. Solange Laurencel é dona de dois cachorros, o Nelson e o Nestor, e contou aoque vai todos os anos para levá-los."Sempre que posso eu vou, ainda mais agora que estou aposentada. Ano passado eu fui até a igreja e essa ano fui novamente. Estou com um novo cachorrinho e eu quis que ele fosse batizado", contou.São Francisco é considerado santo protetor dos animais e, neste dia, as igrejas abrem as portas para que estes recebam uma bênção especial."Eu já tenho um outro cachorro de sete anos e meio, o Nestor. E agora o Nelson, mais novo, de dois meses. Levei os dois para receber a bênção. Eles são uns anjos", assumiu Solange.Para a aposentada, receber uma bênção nunca é demais, e, por conta disso, garante que não quer só para ela, mas também para seus animais."Esse ano o Nelson foi batizado, eu quis levar ele. Está comigo há sete dias e tem dois meses. Resolvi batizá-lo para que São Francisco proteja contra o mal e dê saúde", expôs.As missas no Rio Comprido começaram às 8h e estão sendo celebradas a cada duas horas, nos seguintes horários: 10h, 12h, 15h, 17h, 19h e 20h. Ao final do dia, às 21h, acontece a bênção dos animais. A igreja de São Francisco fica na Rua Caetano Martins, 12.