Fluxo lento no sentido Niterói - Reprodução

Publicado 04/10/2024 17:54 | Atualizado 04/10/2024 20:52

Rio - Três carros enguiçados por pane mecânica na tarde desta sexta-feira (4) fizeram o tempo de travessia na Ponte Rio-Niterói, no sentido Niterói, chegar a 55 minutos por volta das 18h - com reflexos de lentidão também na saída para a Avenida do Contorno. Os veículos ficaram parados nos pórticos 8 (Grande Curva), 10 (Grande Reta) e 22 (chegada à Praça do Pedágio).

Ainda no início da noite, o serviço de reboque da Ecoponte iniciou o processo de retirada dos automóveis, o que promoveu uma alívio no fluxo. A última atualização da concessionária, às 20h, dava conta de que a travessia no sentido Niterói estava em 24 minutos - em direção ao Rio de Janeiro, com trânsito normal, o motorista levava 13 minutos.

E Ecoponte destacou também, ainda perto das 20h, que a lentidão no trânsito era típica de uma sexta chuvosa e que, no momento, não havia ocorrências na ponte.