Amigos e fãs se despedem de Cid Moreira - Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Amigos e fãs se despedem de Cid MoreiraReginaldo Pimenta / Agência O Dia

Publicado 04/10/2024 11:29 | Atualizado 04/10/2024 11:56

Rio - Familiares, amigos e fãs prestam as últimas homenagens a Cid Moreira nesta sexta-feira (4). O jornalista e apresentador morreu na quinta-feira (3), por conta de um quadro de insuficiência renal crônica. O corpo do comunicador já havia sido velado ontem em Petrópolis, na Região Serrana, e chegou à cidade do Rio no início da manhã de hoje para uma segunda despedida, no Palácio Guanabara, em Laranjeiras, na Zona Sul. O sepultamento será em Taubaté, São Paulo.

fotogaleria

Antes de ser aberto ao público, a família e amigos próximos participaram de um velório restrito, que teve início às 8h30. A todo momento, coroas de flores chegam ao Palácio Guanabara. Além da viúva, Fátima Sampaio, outros parentes estiveram na cerimônia e uma banda tocou diversas músicas, entre elas "My Way" de Frank Sinatra, "What a Wonderful World", de Louis Armstrong, "La Vie En Rose", de Edith Piaf, e "Como é grande o meu amor por você", de Roberto Carlos. Muito emocionada, a viúva Fátima Moreira chamou os presentes para uma oração a São Francisco de Assis.Abalada, a viúva lembrou dos quase 25 anos de casamento com o jornalista e se disse grata pelos momentos que compartilharam. "O que eu vivi com ele foi fantástico, ia fazer 25 anos, não é brinquedo. Dei sorte de casar com um moço divertido, ele tinha um humor muito particular, a gente se divertia. A gente ria muito das nossas diferenças (...) O Cid é uma boa pessoa, um cara íntegro, um cara adicto no trabalho, foi meu mestre, às vezes meu aluno. Eu sou muito grata pelo meu tempo com ele", declarou Fátima.A mulher de Cid contou que temia a morte do marido e passou toda a noite de quarta-feira segurando suas mãos, apesar dos pedidos dele para ir. Ela lembra que somente na manhã de quinta-feira, quando o deixou para ir ao banheiro, ele faleceu."Vocês tinham o 'boa noite' dele e eu fiquei sem o meu de todo dia (...) Eu vou sair daqui e vou para Taubaté, entregar ele para o neto, para a filha, para a irmã, e depois vou fazer meu ritual profundo de me guardar no luto, porque não é fácil", completou a viúva.