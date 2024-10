Fátima Bernardes falou sobre legado de Cid Moreira - Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Publicado 04/10/2024 11:51 | Atualizado 04/10/2024 12:00

Rio - A apresentadora Fátima Bernardes, que esteve na despedida, se disse uma admiradora do jornalista, a quem descreveu como exemplo e inspiração. "Eu fico feliz por ele ter vivido a vida que escolheu, por ter tido a oportunidade de fazer o que ele sabia fazer tão bem feito, por ter conquistado um país inteiro (...) Ele foi uma pessoa que trabalhou a vida inteira com muito prazer, com muito respeito pelo público, com uma vontade de fazer o melhor a cada momento, e com projetos até o último momento da vida. Isso é um exemplo, da gente sempre trabalhar e ter esse respeito, por isso esse carinho do público", disse a jornalista, que lembrou que sua trajetória também foi marcada pela presença de Cid Moreira.