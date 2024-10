Escritor angolano Pepetela vai participar de debate no Centro - Divulgação / CCBB RJ

Publicado 08/10/2024 09:34

Rio - O Centro Cultural Banco do Brasil vai promover, nesta quarta-feira (9), às 17h30, um debate com o escritor angolano Pepetela. O foco da conversa é o livro "Mayombe", um dos mais conhecidos do autor, e a entrada é gratuita. A atividade integra as celebrações do aniversário de 35 anos do CCBB.

"Trazer um escritor com essa visibilidade, diretamente de Angola, para dialogar com o público brasileiro é uma grande oportunidade de aproximar as duas culturas, ressignificando o histórico que une ancestralmente Brasil e África. Amplificar essas vozes é também abrir caminhos para a reflexão e para que a arte inspire, sensibilize, e possa impactar vidas", comenta Marcela Monteiro, gerente de programação do CCBB.

O debate vai acontecer na biblioteca, no quinto andar do prédio, na Rua Primeiro de Março, 66, Centro. A curadora Suzana Vargas será responsável por mediar a sessão, que contará ainda com a participação de Carmen Tindó, pesquisadora e professora de literatura africana na UFRJ.

"Apenas o Atlântico separa os nossos dois povos. E conversar com o público brasileiro é sempre uma oportunidade de encontrar pessoas. Espero ser capaz de transmitir essas boas emoções na conversa. (O 'Mayombe') acaba por ser sempre uma referência devido ao fato de existirem poucos romances tendo a luta de libertação africana como universo e tema. Isso toca o público brasileiro, tão próximo de nós por uma história comum", afirma Pepetela.

Os ingressos para o debate podem ser resgatados na bilheteria do Centro ou pelo site.

Sobre Pepetela

Conhecido por narrativas plenas de informação sobre a Angola pré e pós-colonial, a literatura de Pepetela ajuda a entender os dramas e as lutas por sobrevivência e afirmação cotidianas que os habitantes locais travam até hoje, embora não e trate exclusivamente disso, na medida em que as narrativas estão plenas de poesia em torno de um continente com graves problemas sociais e em meio a inúmeros conflitos.

Escrito no período em que Pepetela participou da guerra pela libertação de seu país, nos anos 1970, Mayombe é uma narrativa que mergulha na organização dos combatentes do Movimento Popular de Libertação de Angola, trazendo à tona seus questionamentos, contradições, medos e convicções. Os guerrilheiros que lutam no interior da densa floresta tropical confrontam-se não somente com as tropas portuguesas, mas também com as diferenças culturais e sociais que buscam superar em direção a uma Angola unificada e livre.

O autor venceu o Camões, mais importante prêmio dedicado a escritores de língua portuguesa, em 1997.