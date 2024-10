Caminhão transportava fios de cobre sem documentação - @PMERJ

Publicado 08/10/2024 14:00

Rio - Policiais do 7º BPM autuaram em flagrante, na manhã desta terça-feira (8), um motorista de caminhão pelos crimes de receptação e adulteração de sinal de veículo automotor, no bairro Porto da Rosa, em São Gonçalo, Região Metropolitana do Rio.



De acordo com a corporação, o veículo levava uma grande quantidade de fios de cobre sem documentação e procedência.



Ainda segundo a PM, o homem, que não teve sua identidade revelada, foi conduzido à 73ª DP, em Neves, São Gonçalo, junto com o veículo e os fios.



A ocorrência está em andamento.