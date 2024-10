Caminhão estava sendo usado para puxar os cabos subterrâneos - Reprodução

Caminhão estava sendo usado para puxar os cabos subterrâneos Reprodução

Publicado 08/10/2024 12:56

Rio - Dois homens foram presos, na madrugada desta terça-feira (8), por agentes do programa BRT Seguro por furtarem cabos de um bueiro na estação Penha 2, na Zona Norte.

A equipe foi acionada pelo monitoramento da Mobi-Rio para verificar o que, supostamente, seria um caminhão enguiçado que estava na contramão e na calha do BRT.

Ao chegarem ao local, os agentes constataram que se tratava de indivíduos que faziam parte de uma quadrilha que furtava cabos subterrâneos na região. O grupo já havia cometido o mesmo crime no início do mês de agosto, na estação Ibiapina.

Câmeras de segurança flagraram o momento em que os criminosos invadem a calha, tiram a tampa do bueiro e, momentos depois, aparecem com o caminhão na pista. Com o veículo posicionado, um deles entra no buraco e amarra uma corrente nos cabos.

Com a fiação amarrada, eles aceleram com o veículo para que os fios arrebentem. Porém, o plano dos criminosos não teve sucesso pois o caminhão enguiçou no local.

Por conta do crime, a estação Penha 2 ficou inoperante por cerca de seis horas, até o caminhão ser retirado. De acordo com a Mobi-Rio, durante esse período, os articulados foram desviados para a pista de rolamento no local.

A ocorrência foi registrada na 21ª DP (Bonsucesso).