Drogas apreendidas em caminhão na Presidente Dutra - Divulgação/PRF

Drogas apreendidas em caminhão na Presidente DutraDivulgação/PRF

Publicado 08/10/2024 14:50

Rio - A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu, na tarde de terça-feira (8), cerca de meia tonelada de maconha durante uma blitz na Rodovia Presidente Dutra (BR-116). A carga tinha como destino o Complexo da Penha, na Zona Norte do Rio.

Por volta de 12h, policiais da 6ª Delegacia (Rio de Janeiro) abordaram um caminhão nas proximidades do Trevo das Margaridas. Após desconfiarem do motorista, acionaram o Grupo de Operações com Cães (GOC-RJ) da PRF.

No veículo, foram encontradas caixas de papelão contendo centenas de tabletes de maconha que, contabilizadas, chegaram a cerca de meia tonelada.

O condutor confessou que receberia uma quantia em dinheiro pelo transporte do entorpecente. Ele contou que veio do Paraná e faria a entrega na Zona Norte do Rio, com destino às comunidades da Penha.

A ocorrência foi encaminhada à Polícia Civil.