Durante a abordagem, os policiais encontraram materiais hospitalares na mala do veículo - Reprodução

Durante a abordagem, os policiais encontraram materiais hospitalares na mala do veículoReprodução

Publicado 12/10/2024 10:34 | Atualizado 12/10/2024 12:27

Rio - Um funcionário da prefeitura de Paracambi foi preso, nesta sexta-feira (11), por roubar materiais hospitalares da Secretaria de Saúde do município.



De acordo com a Polícia Militar, agentes do 24º BPM (Queimados) estavam em patrulhamento quando foram informados de que um veículo estaria transportando material ilícito.

Segundo a corporação, a equipe abordou o carro com as características informadas. Durante a abordagem, o servidor informou que adquiriu o material em Paracambi e estaria levando para um hospital em Belford Roxo. A polícia ressaltou que não havia nota fiscal.

Na mala do veículo, os policiais encontraram 900 jalecos, 650 seringas, 300 cateteres, além de gases, coletores, esparadrapos, agulhas e mais de duas mil luvas. Uma das caixas tinha uma etiqueta que indicava que o material tinha como destinatária a secretaria de saúde de Paracambi.



A Polícia Civil disse que o funcionário foi autuado em flagrante pelo crime de peculato. A corporação informou que o caso foi enviado à Justiça.

Procurada pelo DIA, a prefeitura de Paracambi não respondeu. O espaço está aberto para manifestações.