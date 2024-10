Caso aconteceu no trilho que divide a cidade de Nova Iguaçu com Belford Roxo - Reprodução / Redes Sociais

Caso aconteceu no trilho que divide a cidade de Nova Iguaçu com Belford RoxoReprodução / Redes Sociais

Publicado 12/10/2024 22:40 | Atualizado 12/10/2024 22:49

Rio - Uma criança, de 11 anos, foi atropelada por um trem cargueiro, no fim da tarde deste sábado (12), na divisa entre Belford Roxo e Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram o trem parado no bairro Andrade Araújo, em Belford Roxo. O trilho separa os municípios.

De acordo com a Polícia Militar, policais do 39º BPM (Belford Roxo) estiveram no local e fizeram contato com agentes responsáveis pelo trecho ferroviário, que informaram que a vítima foi socorrida e encaminhada ao Hospital Geral de Nova Iguaçu.

Segundo a direção da unidade, o paciente sofreu um corte profundo no couro cabeludo e está internado em vigilância neurológica. "O estado de saúde é estável, mas a criança permanece sob observação pela equipe médica", disse em nota.

Ainda não há informações sobre como o acidente aconteceu. A PM informou que o caso foi registrado na delegacia da área.