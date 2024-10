Homem foi baleado depois de tentar assaltar PM na Avenida Boulevard, em Belford Roxo - Reprodução / Redes sociais

Publicado 12/10/2024 16:39

Rio - Um homem foi baleado depois de tentar assaltar um policial militar, na tarde deste sábado (12), no bairro Parque São Vicente, em Belford Roxo, na Baixada Fluminense. Segundo a PM, o agente, que estava à paisana, reagiu e atirou.



Uma equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada às 13h30 para a ocorrência, na Avenida Boulevard. Os agentes prestaram socorro ao homem, que não teve identidade revelada. No entanto, ainda não há informações sobre a unidade de saúde para onde ele foi levado.



A PM informou que, com o bandido, foram apreendidos um revólver e um carro.



Imagens que circulam nas redes sociais mostram o homem ferido estirado no chão da rua, enquanto populares se juntam ao redor.

*Em atualização