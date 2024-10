Briga aconteceu dentro da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Itaipava, em Petrópolis - Reprodução / Redes Sociais

Briga aconteceu dentro da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Itaipava, em PetrópolisReprodução / Redes Sociais

Publicado 12/10/2024 17:01 | Atualizado 12/10/2024 17:19

Rio - Uma briga entre duas mulheres, ocorrida dentro da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Itaipava, em Petrópolis, na Região Serrana, causou tumulto e momentos de tensão durante a espera por atendimento. Uma das envolvidas caiu da escada após tomar um soco.

Um vídeo, que viralizou nas redes sociais neste sábado (12), mostra as mulheres discutindo e uma delas manda a outra calar a boca. Logo em seguida, as duas começam a se agredir. A briga vai se aproximando de uma escada da unidade e, depois de tomar um soco, uma delas cai sob os degraus.



A confusão aconteceu enquanto pessoas aguardavam atendimento. Após a queda, homens se levantaram para intervir e ver como a mulher que caiu da escada estava.

O caso teria acontecido na noite desta sexta-feira (11). Ainda não há informações sobre o motivo da briga.

De acordo com a Prefeitura de Petrópolis, a Secretaria de Saúde esclarece que a confusão não tem nenhuma relação com o atendimento prestado na unidade e não reflete na qualidade do serviço oferecido.

A pasta lamentou que um episódio como esse aconteceu em uma UPA da cidade e reforçou que ambas as mulheres receberam todo o suporte e assistência necessária durante a sua permanência na unidade.