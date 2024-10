Ciclista foi levado em estado grave ao Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra - Pedro Ivo / Arquivo Agência O Dia

Ciclista foi levado em estado grave ao Hospital Municipal Lourenço Jorge, na BarraPedro Ivo / Arquivo Agência O Dia

Publicado 12/10/2024 15:07 | Atualizado 12/10/2024 16:59

Rio - Um ciclista foi atropelado por um carro, na tarde deste sábado (12), na pista sentido Recreio da Avenida Salvador Allende, em Jacarepaguá, Zona Oeste do Rio.

Segundo o Corpo de Bombeiros, uma equipe do quartel da região foi acionada às 12h15 para a ocorrência, na altura da estação de BRT Asa Branca. No local, após prestarem socorro ao homem, os agentes o levaram em estado grave para o Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca.

A PM informou que policiais do 18º BPM (Jacarepaguá) também foram acionados. O caso foi registrado na 32ª DP (Taquara). Segundo a Polícia Civil, os agentes estão em busca de imagens de câmeras de segurança e realizam demais diligências para esclarecer o fato. Ainda não há informações sobre as identidades da vítima e do atropelador.

O Centro de Operações registrou reflexos no trânsito por conta do acidente.