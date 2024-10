Fazenda em Minas Gerais onde ocorreu o confronto - Divulgação / Polícia Civil

Publicado 12/10/2024 14:23 | Atualizado 12/10/2024 14:35

de quatro pessoas em Resende, no Sul Fluminense, morreram, na manhã deste sábado (12), em um confronto com policiais civis em Minas Gerais.



A troca de tiros ocorreu em Paraguaçu. De acordo com a Civil, três equipes da 89ª DP (Resende) saíram em direção ao município para prender a dupla. Ainda segundo a corporação, um cerco foi montado na fazenda, no entanto, eles reagiram e houve confronto. Rio - Dois suspeitos de envolvimento no assassinato, no Sul Fluminense, morreram, na manhã deste sábado (12), em um confronto com policiais civis em Minas Gerais.A troca de tiros ocorreu em Paraguaçu. De acordo com a Civil, três equipes da 89ª DP (Resende) saíram em direção ao município para prender a dupla. Ainda segundo a corporação, um cerco foi montado na fazenda, no entanto, eles reagiram e houve confronto.

Os dois foram identificados como Ricardo Alexandre Maia Santos, de 19 anos, e Gustavo Ramos Santos, de 24 anos, que era funcionário do sítio onde ocorreu a chacina. De acordo com a polícia, eles são irmãos. Os agentes apreenderam três armas durante a ação.



A corporação informou que um policial civil de Minas Gerais foi baleado na perna, socorrido e não corre risco de vida.

"Esse bárbaro crime chocou toda a região. A equipe da delegacia de Resende trabalhou com muito empenho desde o início, a investigação foi feita, os autores foram identificados e o crime foi esclarecido. Os dois executores fugiram para Minas Gerais, mas nossa equipe os encontrou", ressaltou o delegado responsável pelo caso, Rodolfo Atala.

homem, suspeito de envolvimento nas mortes, já havia sido preso por agentes da 89ª DP (Resende) no bairro Alto dos Passos, na última quarta-feira (9). Umpor agentes da 89ª DP (Resende) no bairro Alto dos Passos, na última quarta-feira (9).

As vítimas da chacina foram identificadas como Luís Otávio Campos de Cássio, de 31 anos, dono do sítio; Marcos Roberto de Cássio, de 52 anos, e o filho Luís Miguel Conceição de Cássio, de 8 anos; além do funcionário, Rodrigo Dionísio Machado, de 28 anos.



Relembre o caso



Na quarta-feira (9), quatro corpos, incluindo de uma criança, foram encontrados enterrados em um sítio. A propriedade fica na Estrada Resende X Riachuelo.



De acordo com a Polícia Civil, as vítimas estavam desaparecidas desde terça-feira (8). O caso estava sendo tratado como sequestro. Um carro que teria sido utilizado pelos criminosos foi encontrado pela Guarda Municipal abandonado no bairro Mirante das Agulhas. O veículo tinha marcas de tiros e estava com um dos vidros quebrado.



Durante buscas pela propriedade, os agentes encontraram sinais de sangue e o chinelo da criança. Em outro ponto, os policiais se depararam com uma área com a terra remexida. Ao cavar, os corpos das vítimas foram descobertos.

laudo do Instituto Médico Legal (IML) aponta que as quatro vítimas da chacina de Resende, no Sul Fluminense, foram assassinadas com tiros na cabeça. O documento indicou, ainda, que um dos mortos, Marcos Roberto, foi espancado. de Resende, no Sul Fluminense, foram assassinadas com tiros na cabeça. O documento indicou, ainda, que um dos mortos, Marcos Roberto, foi espancado.

De acordo com a Polícia Civil, o crime teria sido motivado porque os autores tiveram conhecimento de que o proprietário do sítio, receberia quase R$ 60 mil pela venda de um lote de gado. Já o menino, de oito anos, teria sido morto porque conhecia um dos envolvidos.