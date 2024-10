Instituto Antônio Carlos Jobim ganhou exposição sobre o maestro - Divulgação

Publicado 12/10/2024 16:01

Rio - O Instituto Antônio Carlos Jobim, localizado dentro do Jardim Botânico, Zona Sul do Rio, inaugurou a exposição inédita "Tom Jobim: Discos Solo", que oferece uma visão detalhada sobre os 12 LPs que marcaram a carreira solo do maestro, gravados entre 1963 e 1994, desde o primeiro álbum, "The Composer of Desafinado Plays", até "Antônio Brasileiro", passando por marcos como "Wave", "Matita Perê" e "Urubu".



fotogaleria Imersiva, a exposição convida os visitantes a explorarem a trajetória artística de Tom Jobim por meio de documentos, fotos, gravações, partituras e objetos pessoais pertencentes ao acervo do Instituto. O conceito da mostra surgiu em 2020, durante a pandemia, a partir de uma série de entrevistas virtuais entre Paulo Jobim, filho do maestro e morto , e Aluísio Didier, curador do projeto.

Os vídeos com as conversas foram editados pelo cineasta Cayo Oliveira, também produtor da exposição, e serão apresentados pela primeira vez. A curadoria de Didier ilumina momentos importantes da carreira do compositor, como seu encontro com Vinícius de Moraes, que resultou em clássicos da bossa nova, e sua colaboração com João Gilberto no LP "Chega de Saudade".



Serviço:

Exposição "Tom Jobim: Discos Solo"

Instituto Antônio Carlos Jobim (dentro do Jardim Botânico)

Funcionamento: Diariamente (exceto na quarta-feira), de 9h às 17h

Entrada Gratuita