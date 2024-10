Dom Orani celebrou missa para celebrar o aniversário de 93 anos do Cristo - Waleria de Carvalho / Agência O Dia

Publicado 12/10/2024 13:08 | Atualizado 12/10/2024 16:14

Rio - Os 93 anos do Monumento ao Cristo Redentor, principal ponto turístico da cidade do Rio, foram comemorados com muita alegria, louvor e fé, neste sábado (12). A programação começou por volta das 9h com uma missa, celebrada por Dom Orani Tempesta e pelo padre Omar, reitor do Santuário. A cerimônia seria ao ar livre, mas precisou ser transferida para a Capela Nossa Senhora Aparecida do Cristo Redentor, por causa da ventania.

O evento, no qual também foram festejados a padroeira do Brasil, o Dia das Crianças e os 20 anos de coordenação sacerdotal do padre Omar, teve a presença do presidente da Sociedade dos Amigos da Rua da Carioca, Roberto Curi, do radialista Mario Belisário, de Savio Neves, presidente do Trem do Corcovado, além de fiéis e turistas.Durante a homilia, Dom Orani Tempesta falou da importância do santuário para os brasileiros e para o mundo. "Foi Dom Eusébio que fez aqui um santuário arquidiocesano e restituiu para um lugar religioso não só de visitação, mas também de peregrinação para todo o povo que queria construir o que até hoje se responsabiliza, consegue e leva adiante. Portanto, é um belo momento para celebrar esses e tantos outros eventos.

Ele também fez homenagens para Nossa Senhora Aparecida. "São 307 anos que essa imagem foi achada no fundo do rio. Um momento muito importante quando as pessoas que estavam visitando o Guaratinguetá só comiam peixe e não carne, e não tinha peixe. E justamente nesse sentido, nós vemos aí esse sinal, que depois de pescar em dois pedaços a imagem, encheu-se de peixes, justamente as barcas dos três pescadores. E daí para frente a devoção popular dos pescadores, dos seus filhos, foi se expandindo e hoje é a padroeira do Brasil e que é o sinal dessa mulher mãe de Jesus que intercede por todos nós".

Após a missa, o padre Omar recebeu um quadro com falas do Papa Francisco e ficou muito feliz. "Ele é sempre muito generoso. Essa homenagem foi uma surpresa. Pode integrar essas festas, é algo que nos faz muito felizes. Tivemos momentos de crises globais, institucionais, guerras, crise climática, migrações, momentos de grande instabilidade. A gente tem que continuar a missão, continuar a vida. Essa é a grande mensagem que a gente vai ter hoje. Vamos para frente, braços abertos, apoiando todo mundo, com muita esperança".

Para o padre Omar, Nossa Senhora Aparecida é a grande festa do Brasil. "A gente sabe que a manifestação da religiosidade popular no Brasil é muito intensa nesse período. Tem Francisco de Assis, tem o Cirio de Nazaré, e Nossa Senhora Aparecida. A festa religiosa potencializa o turismo religioso no Brasil, que precisa ser olhado de uma forma mais séria, inclusive de fato é agregador. Ele impulsiona a nossa economia e traz referências importantes para a retomada, não somente do processo econômico, mas também da nossa vitalidade. A gente precisa ter esperança. E a religião ajuda nisso, a fé, a crença em Deus. Então o turismo religioso certamente vai ter o seu lugar".

A designer de joias Cristina Rotondaro doou uma peça em ouro, a primeira da coleção Cristo Redentor, criada por ela, que, em breve, será leiloada, com renda revertida para os projetos sociais atendidos pelo Santuário Cristo Redentor. Ela falou algumas palavras exprimindo toda a sua fé e colaboração e o quanto se sente emocionada em poder ajudar.

Roberto Curi ofereceu a todos os visitantes uma fatia do bolo com motivo do Cristo Redentor. "Hoje é um dia muito especial, porque o monumento está completando 93 anos. Também estamos comemorando 140 anos do trem do Corcovado, o Dia das Crianças e de Nossa Senhora Aparecida, imagem descoberta há 307 anos. Então o bolo, bem significativo, tem a imagem do Redentor, do Trem do Corcovado. Ah, eu uso essa faixa (o mais carioca do Rio) que eu ganhei do então prefeito Marcello Alencar em 1990. Eu me inspirei para dar essa faixa para várias autoridades. E hoje tem troféus também para o Dom Orani, padre Omar e para o Mário Belisario, para o Savio Neves e para a Rosa Branca, uma das pas patrocinadoras dos nossos eventos."

O radialista Mario Belisário, da Rádio Tupi, um dos homenageados, afirma que sempre se encantou pelo Rio de Janeiro e o Cristo Redentor. "O cartão postal é uma referência para o país e para o mundo. Eu estava subindo o trem hoje para receber esse homenagem e pensando que eu sou de Santarém, no Pará. E aos 17 anos eu estive nessa cidade pela primeira vez e fiquei apaixonado. Me lembro que vim no Cristo Redentor. Que monumento, que coisa linda e bela. E naquele momento cheguei à conclusão que era a cidade que eu deveria morar. Essa cidade que eu escolhi para morar. E escolhi mesmo vir aqui, constituir família, mulher, filhos, netos. E Janeiro. Essa homenagem é uma bênção para mim, é um motivo só de agradecimento por tudo que representa na minha vida o Rio de Janeiro e o Cristo Redentor".

Lágrimas de alegria

Moradora de Açu, no interior do Rio Grande do Norte, a recepcionista Maria Livramento Dantas de Carvalho, de 47 anos, era só emoção ao lado do marido, o radiologista Mario Sergio Freire, de 50, e do filho, Paulo Sergio Dantas de Carvalho, de 24. Suas lágrimas chegaram a cair de felicidade. "Meu filho nos presenteou com essa viagem. Quando fomos subindo eu não parava de chorar. É um grande sonho realizado conhecer o Cristo Redentor. Está maravilhoso. Superou as expectativas", disse ela, que mais uma vez chorou.

Símbolo de fé e esperança

Os maranhenses Matheus de Castro, de 25 anos, e Maria Vitória, de 24, namoram há oito meses e não sabiam que hoje era aniversário do Cristo Redentor, mas ficaram muito satisfeitos com o evento. "Eu já tinha vindo ao Rio mas não conhecia esse cartão postal’’, disse Matheus. A namorada estava emocionada. "Somos católicos praticantes, vamos à missa todos os fins de semana. Acredito que seja símbolo de fé e esperança. Quando a gente chega aqui em cima dá uma calmaria. A gente consegue se conectar mais".



Sonho realizado



Pela primeira vez também, Daniel Saraiva, de 26 anos, colocou os pés no Rio de Janeiro e sentiu a emoção de estar no Santuário. "Estou amando tudo. Não cheguei a tempo de assistir a missa. Desde criança que eu queria conhecer mas não tive oportunidade. A gente vê pela televisão, mas quer estar perto. Agora realizei o meu sonho’’, diz ele que trabalha no Polo Industrial de Manaus".



Sem palavras

A estudante de Odontologia Amanda Lemos, moradora de Fortaleza, já esteve no lugar, mas resolveu voltar para vir com as amigas. Ela não sabia do aniversário e ficou alegre em poder participar da comemoração. "Aqui representa o nosso Brasil. É uma paisagem muito linda. Não tenho nem palavras para descrever o Cristo".