Van foi atingida por árvore em acesso ao Cristo Reprodução / Redes Sociais

Publicado 12/10/2024 14:42 | Atualizado 12/10/2024 15:05

Rio - Uma van de turismo com 14 passageiros foi atingida por uma árvore enquanto fazia o trajeto de subida ao Cristo Redentor, no Cosme Velho, Zona Sul do Rio, na manhã deste sábado (12). Com o impacto, o teto do veículo afundou, quebrando os vidros das janelas.

Nas redes sociais, a mineira Kelly Peçanha, que está na cidade com as amigas, relatou que foi desesperador o momento do acidente e que achou que a van fosse capotar.

Mais tarde, Kelly, que é esteticista, também compartilhou informações sobre o atendimento que recebeu. “Após o acidente, tivemos que retornar e não nos deixaram sair até que fôssemos examinadas. Perdemos boa parte da manhã nesse procedimento, mas, pelo menos, estamos bem e recebemos todo o suporte da equipe de segurança”.

Segundo Corpo de Bombeiros, nenhum batalhão foi acionado. Já a assessoria da concessionária Paineiras-Corcovado, informou que o condutor retornou ao Centro de Visitantes onde uma enfermeira os aguardavam e constatou apenas feridos leves entre os passageiros. Os visitantes optaram por continuar o passeio com uma van exclusiva para garantir o conforto e a segurança.