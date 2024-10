Rua do Maracanã amanhece alagada após vazamento neste sábado (12) - Reprodução

Publicado 12/10/2024 12:37

Rio - Um vazamento de água interditou parcialmente a Rua Morais e Silva, na altura da Rua Professor Gabizo, na manhã deste sábado (12), no Maracanã, Zona Norte, provocando interrupção no fornecimento de água na Tijuca e Rio Comprido. O problema começou nas primeiras horas do dia e causou transtornos no trânsito.

Pelas redes sociais, moradores compartilham imagens e vídeos que mostram o alagamento, que já cobriu parte da rua e calçadas.

Equipes da Águas do Rio, responsável pelo abastecimento na área, estão no local e realizam os reparos na rede de distribuição. Em nota, a concessionária recomendou que os clientes economizem água e adiem tarefas que exijam grande consumo até que o abastecimento seja normalizado. Ainda não há estimativa para a conclusão dos reparos.