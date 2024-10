Acidente aconteceu na altura do posto 9 - Google Street View

Publicado 12/10/2024 09:02 | Atualizado 12/10/2024 12:34

Rio - Um acidente entre um carro e uma moto, na madrugada deste sábado (12), deixou uma mulher morta e um homem ferido na Avenida Lúcio Costa, na altura do posto 9, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, agentes foram acionados às 4h50 para a colisão dos veículos. No local, encontraram as duas vítimas.

Natanael Santos, de 31 anos, ficou ferido e foi encaminhado ao Hospital Municipal Lourenço Jorge, também na Barra. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, o paciente tem quadro clínico estável. Já a mulher, de aproximadamente 27 anos, morreu no local.

A pista, sentido Recreio, precisou ser interditada. O trânsito está sendo desviado pela pista sentido Jardim Oceânico. Além dos Bombeiros, a CET-Rio também atua na ocorrência.