Segundo boletim médico, o estado de saúde de menino atropelado por trem cargueiro é estável - Divulgação

Segundo boletim médico, o estado de saúde de menino atropelado por trem cargueiro é estávelDivulgação

Publicado 13/10/2024 11:15

Rio - O menino de 11 anos atropelado por trem cargueiro em bairro que faz divisa com Nova Iguaçu e Belford Roxo, na Baixada Fluminense, no sábado (12), segue internado com quadro de saúde estável. A informação foi confirmada pela Prefeitura de Nova Iguaçu neste domingo (13).

A criança, que não teve sua identidade revelada, sofreu um corte profundo no couro cabeludo e segue internada em observação por equipe neurológica. Ainda não se sabe como o acidente aconteceu, policiais do 39° BPM (Belford Roxo) estiveram no local e foram informados por agentes responsáveis pelo trecho ferroviário que a vítima foi socorrida e levada ao hospital. O caso foi registrado em delegacia da área.