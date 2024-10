Praia de Copacabana, na Zona Sul do Rio, neste domingo - Renan Areias / Agência O Dia

Publicado 13/10/2024 13:40 | Atualizado 13/10/2024 15:27

Rio - A semana será de calor e sol entre nuvens no Rio. De acordo com o Alerta Rio, as temperaturas vão subir entre a próxima terça (15) e quarta-feira (16).



Neste domingo (13), mesmo com o céu parcialmente nublado, cariocas aproveitaram o dia lotando as praias do Rio. Em Copacabana, na Zona Sul do Rio, pessoas se dividiam em praticar esportes e tomar um banho de mar.



O céu varia entre nublado e parcialmente nublado. O sol apareceu, mas com previsão de chuvisco e chuva fraca durante o período da tarde. A temperatura fica entre a máxima de 29°C e mínima de 18°C.