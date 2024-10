Crianças participam de evento na semana nacional da Ciência e Tecnologia - Divulgação

Publicado 14/10/2024 12:11

Rio - O Jardim Botânico está promovendo a Semana Nacional da Ciência e Tecnologia, maior iniciativa de divulgação científica do país. Com o tema "Biomas do Brasil: diversidade, saberes e tecnologias sociais”, o evento é organizado pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação e vai contar com diversas atividades gratuitas até o dia 20 de outubro.

O evento existe desde 2004 e ocorre em todo mês de outubro, com o objetivo de popularizar e despertar o interesse das pessoas em ciência e tecnologia.



A programação inclui trilhas guiadas dos seis biomas brasileiros, que são Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica, Caatinga, Pantanal e Pampa, com apresentação das espécies que compõem a coleção do Jardim Botânico, experimentos didáticos e científicos, oficinas, visitas guiadas pelo arboreto e ao setor de Acervo e Memória do JBRJ, exibição de vídeos científicos, jogos didáticos e exposições.

Para as trilhas e visitas guiadas no Arboreto, o Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro recomenda o uso de protetor solar e repelente, tênis, chapéu ou boné e levar garrafinha de água. Em caso de chuva moderada a forte, as atividades no Arboreto serão canceladas.





O agendamento para participar das atividades da semana pode ser feito através deste



Atrações

A Semana da Ciência e Tecnologia tem apoio da Shell e parceria com a Fundação Planetário do Rio, Embrapa Solos, PrevFogo e Serviço Federal de Processamento de Dados (Serpro)

Um dos principais destaques da semana é a atividade "Descobrindo o fantástico mundo dos aromas e óleos essenciais", onde os presentes vão aprender com pesquisadores do Jardim Botânico de que maneira óleos essenciais e os aromas de plantas como capim-limão, cravo, canela, citronela e outros são obtidos.



Outra atração é a Oficina de Extração de DNA de Plantas, que apresenta ao público novas tecnologias que ajudam a conservar a vegetação no Brasil. A técnica NGD (Variação Genética Neutra), por exemplo, é fundamental para a sobrevivência de plantas a longo prazo, apesar das mudanças climáticas.



Os visitantes também terão a oportunidade de aprender sobre a diversidade do inseto louva-a-deus no Brasil. A equipe do Projeto Mantis vai apresentar detalhes relacionados a sua história, ao ciclo de vida, além de curiosidades e detalhes dos ecossistemas que o animal vive.