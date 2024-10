José Otávio de Assis Júnior se desvencilhou de algema e fugiu da 81ª DP (Itaipu) - Reprodução/Google Maps

Publicado 15/10/2024 08:28

Rio - Um homem fugiu de uma delegacia de Niterói, na Região Metropolitana, depois de retirar um ar-condicionado da parede e fugir pelo buraco do equipamento. O caso aconteceu no último sábado (12), quando José Otávio de Assis Júnior, de 25 anos, foi conduzido para a 81ª DP (Itaipu), para prestar esclarecimentos sobre um veículo em que estava, com suspeita de adulteração de sinais.

De acordo com o delegado Deoclecio Assis, titular da distrital, José Otávio tinha anotações criminais como adolescente infrator, mas não havia mandado de prisão em aberto contra ele. O homem foi levado por policias militares à delegacia, por conta do veículo e a suspeita de adulteração não foi confirmada em uma primeira análise.

Uma perícia precisou ser realizada e a delegada plantonista, Raquel Soares, não determinou a prisão em flagrante do suspeito, mas estabeleceu a apreensão do carro. O homem foi ouvido e liberado, mas, por conta do seu estado alterado, José Otávio foi contido por algemas do lado de fora da cela. Ele conseguiu se desvencilhar do objeto, que havia sido colocado em apenas um dos braços, e fugiu depois de retirar um ar-condicionado na parede.

A conduta dos agentes é apurada em uma sindicância. "A fuga do conduzido, apesar de configurar uma falha dos policiais, não causou prejuízo às investigações, uma vez que o veículo foi apreendido e José Otávio identificado. Sendo assim, apesar da sua saída de inopino e por via imprópria, José Otávio sequer pode ser considerado foragido, até o momento", esclareceu o delegado.

As investigações seguem para identificar a adulteração ou não do veículo e para responsabilizar o homem pelos demais crimes, como desobediência, dano ao patrimônio público e outros.