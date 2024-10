Ação foi realizada em Bangu, na Zona Norte do Rio, e em Paraty, no Sul Fluminense - Divulgação/PF

Publicado 15/10/2024 11:17 | Atualizado 15/10/2024 11:25

Rio - A Polícia Federal realiza, na manhã desta terça-feira (15), a operação Terra Devoluta, contra uma organização criminosa especializada em vender ilegalmente áreas que pertencem à União. Dois homens foram presos em flagrante por posse ilegal de arma de fogo.



O grupo é investigado por crimes ambientais e práticas de extorsão. Durante a ação, policiais federais cumpriram três mandados de busca e apreensão em três endereços, sendo um em Bangu, na Zona Norte do Rio, e outros dois no município de Paraty, no Sul do estado.