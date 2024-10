Barricadas foram incendiadas por criminosos para impedir a entrada de PMs - Reprodução/TV Globo

Publicado 16/10/2024 08:07 | Atualizado 16/10/2024 08:27

Rio - Na tentativa de impedir a entrada de policiais militares que estão em operação no Complexo da Serrinha, em Madureira, na Zona Norte, criminosos colocaram fogo em barricadas em alguns dos acessos à comunidade, na manhã desta quarta-feira (16).

Nas redes sociais, moradores relatam intenso tiroteio na região e ruas vazias por conta da ação. De acordo com a plataforma Fogo Cruzado, houve registro de tiros no Morro São José, no Complexo, por volta das 6h50.



Segundo a PM, a operação é realizada por policiais militares do 9º BPM (Rocha Miranda) com apoio do Batalhão de Ações com Cães (BAC) e tem objetivo de combater criminosos responsáveis por roubo de veículos e tráfico de drogas na região. Até o momento, não há registro de feridos, prisões ou apreensões.