Homem foi preso em flagrante após policiais tomarem conhecimento das imagens - Reprodução

Homem foi preso em flagrante após policiais tomarem conhecimento das imagensReprodução

Publicado 16/10/2024 09:25 | Atualizado 16/10/2024 09:33

Rio - Um homem de 47 anos foi preso, nesta terça-feira (15), por estuprar o sobrinho portador de autismo severo e divulgar o vídeo nas redes sociais, na Ilha do Governador, na Zona Norte do Rio.

Segundo a Polícia Civil, a mãe do adolescente de 17 anos, irmã do preso, foi até a delegacia e denunciou que recebeu as imagens, gravadas e expostas pelo acusado em rede social, nas quais seu filho aparece sendo abusado pelo tio no banheiro de uma residência.

O crime ocorreu na última segunda-feira (14) na residência do homem, quando a mãe e o adolescente foram visitar a família materna.

A genitora afirmou que o abuso ocorreu no momento em que ela se ausentou do local por alguns minutos. Ao retornar, encontrou o filho no quarto acuado, chorando, enquanto o tio do adolescente estava no banheiro.

A prisão foi realizada por policiais civis da 37ª DP (Ilha do Governador), que fizeram buscas e encontraram o homem. Ainda de acordo com a corporação, ele assumiu o crime ao ser preso.

R. C. S. será encaminhado para audiência de custódia, onde ficará à disposição da Justiça.