Luiz Jeferson Muniz da Silva, 30, viralizou ao afirmar que ganha R$ 4,5 mil como pedinteReprodução / Redes sociais

Publicado 16/10/2024 10:26 | Atualizado 16/10/2024 10:27

Rio - Um homem em situação de rua, que viralizou nas redes sociais ao afirmar que ganhava cerca de R$ 4,5 mil como pedinte na Barra da Tijuca, Zona Oeste, foi preso por agentes do Segurança Presente do bairro nesta segunda-feira (14). Contra Luiz Jeferson Muniz da Silva, de 30 anos, havia um mandado de prisão em aberto por posse ilegal de arma de fogo.

De acordo com a secretaria, os policiais realizavam um patrulhamento de rotina pela orla da Barra e perceberam que Luiz ficou nervoso com a aproximação deles. Não foi encontrado nada de ilícito durante a abordagem, no entanto, os agentes levantaram a ficha do acusado e constataram o mandado em aberto. Ele foi conduzido à 16ª DP (Barra da Tijuca), onde a prisão foi efetuada, e segue à disposição da Justiça.

No vídeo que viralizou nas redes, o acusado se gaba de morar na Barra, "sem pagar aluguel, comida, maconha e cigarro", enquanto afirma ganhar de R$ 150 a R$ 400 por dia. "Acha que vou sair daqui para trabalhar em obra, lá em Duque de Caxias, acordar às 7h, enquanto aqui, acordo às 10h? Tô morando na Barra, igual 'playboy', sem pagar aluguel, energia… Aqui tem maconha, tem tudo, até segurança particular, olha aí a polícia. Eu nem trabalho, saio andando, pedindo e ganhando", debochou Luiz.



Nos comentários da publicação, alguns usuários criticaram as declarações, enquanto alguns frequentadores da orla da Barra afirmaram conhecer Luiz. "Nunca me pediu nada, vejo sempre ele catando latinha, com bom humor. Às vezes, enquanto descansava, ele me assistia jogando frescobol, sempre me elogiava", disse Gustavo Pinto. "Eu costumava contribuir com ele, sempre que tomava a minha cerveja, ele levava a lata", contou Bruna Pereira.