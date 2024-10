Ação é uma parceria entre o shopping e a ONG Bichinho Feliz - Divulgação

Publicado 16/10/2024 13:37 | Atualizado 16/10/2024 13:39

Rio - O Madureira Shopping, na Zona Norte, vai promover mais uma feira de adoção de animais, neste sábado (19), das 11h às 19h. O evento ocorrerá na loja Sou do Bem, no terceiro piso do estabelecimento.

Os interessados terão a oportunidade de conhecer cães e gatos de diferentes portes e idades. Para participar do processo de adoção, é necessário ter mais de 18 anos e apresentar um documento oficial com foto. Será realizada também uma entrevista, garantindo que o animal seja escolhido por pessoas responsáveis.

A ação é uma parceria com a ONG Bichinho Feliz. O centro comercial fica na Estrada do Portela, 222, em Madureira.