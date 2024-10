O atendimento será no Shopping Tijuca, na Zona Norte da capital, das 10h às 17h - Freepik

Publicado 16/10/2024 15:35 | Atualizado 16/10/2024 16:13

Rio - Os cartórios de notas do estado do Rio de Janeiro realizam, neste sábado (19), um mutirão de cadastro para doação de órgãos. A iniciativa faz parte da 2ª edição da Jornada Notarial e será gratuita. A ação acontece no Shopping Tijuca, Zona Norte, das 10h às 17h, e permitirá que os cidadãos emitam a Autorização Eletrônica para Doação de Órgãos (AEDO), um documento digital que formaliza a vontade da pessoa em ser doadora.

O mutirão visa sensibilizar a população sobre a importância do ato de doar órgãos e incentivar o uso da AEDO, um serviço que facilita o registro oficial dessa intenção.

A fila de espera por transplantes no Brasil ultrapassa 60 mil pessoas, e a medida é uma tentativa de reduzir esse número. Desde que o serviço foi implementado nos cartórios do estado do Rio de Janeiro, mais de 1.600 solicitações de autorização para doação de órgãos já foram registradas.

A Aedo pode ser emitida gratuitamente para toda a população. O documento digital é consultável pelo CPF do falecido, permitindo que os responsáveis do Sistema Nacional de Transplantes do Ministério da Saúde acessem as informações diretamente pela Central Nacional de Doadores de Órgãos.

Os interessados em participar do mutirão devem comparecer ao evento com um documento de identidade com foto. Durante o atendimento, um profissional especializado coletará as informações do cidadão, emitirá um Certificado Digital Notarizado, que valida a identidade do doador, e registrará a autorização na plataforma digital e-Notariado, que centraliza os serviços digitais dos cartórios brasileiros.



Além do mutirão de doação de órgãos, a Jornada Notarial também será uma oportunidade para a população esclarecer dúvidas sobre outros serviços dos cartórios, como testamentos, heranças, divórcios e transações imobiliárias, garantindo mais segurança e eficácia nos atos pessoais e patrimoniais.

Serviço



Evento: Jornada Notarial no Rio de Janeiro

Data: Sábado, 19 de outubro de 2024

Horário: Das 10h às 17h

Local: Shopping Tijuca - Piso G1 - Av. Maracanã, 987 - Rio de Janeiro